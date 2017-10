Philip Morris Tabakkonzern bekommt neuen Deutschland-Chef

An der Spitze von Philip Morris Deutschland bahnt sich ein Wechsel an: Markus Essing übernimmt für den US-Zigarettenhersteller zum Jahreswechsel die Verantwortung für das Geschäft in Deutschland und Österreich. Seine Vorgängerin erhält neue Aufgaben innerhalb des Konzerns.Markus Essing wird zum 1. Januar 2018 neuer Managing Director Germany & Austria bei der Philip Morris GmbH.

