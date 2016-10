Weinvermarkter Führungswechsel bei WIV

Beim Wein-Direktvermarkter WIV stehen die nächste Umstrukturierung und ein Führungswechsel an. Die Eigentümerfamilie Pieroth bringt alle ihre Anteile an der WIV Wein International AG in eine PBG Beteiligungsgesellschaft mbH ein. Der Vorstandsvorsitzende Andres Ruff verlässt das Unternehmen.

