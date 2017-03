Pizza-Werk in Wittenburg Produktion bei Dr. Oetker läuft nach Brand normal

Nach einem Brand im Tiefkühlpizza-Werk von Dr. Oetker in Wittenburg am Mittwoch läuft die Produktion bereits wieder. Auslöser war ein technischer Defekt an einer Maschine, verletzt wurde niemand.

