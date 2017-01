Produktionsabfälle Coca-Cola treibt Wertstofftrennung voran

Am Produktionsstandort Genshagen hat der Softdrinkhersteller Coca-Cola European Partners Deutschland die Wertstofftrennung massiv ausgebaut. Das Modell soll nun an weiteren Coca-Cola-Standorten Schule machen. Als nächstes ist Karlsruhe an der Reihe.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.