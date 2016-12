Produktionsausbau Mineralbrunnen Überkingen-Teinach schraubt Investitionen hoch

Der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach fährt die Investitionen hoch. 52 Mio. Euro will die Karlsberg-Tochter in den kommenden drei Jahren vornehmlich in die Produktionsstandorte in Bad Teinach und Lauterecken stecken und damit die strategischen Kernmarken der Gruppe stärken.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.