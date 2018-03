Prognose Henkel mit Lieferproblemen in Nordamerika

Henkel mit Lieferproblemen in Nordamerika

Der Konsumgüterhersteller Henkel dämpft die Erwartungen für das erste Quartal: Lieferprobleme in Nordamerika belasten die Umsatzentwicklung. Für das Gesamtjahr bleiben die Düsseldorfer aber optimistisch. An der Börse kommt die Botschaft allerdings nicht gut an.

Der Konsumgüterkonzern Henkel muss im ersten Quartal wegen Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen K