Ranking Top 17 Fruchtsafthersteller 2017 in Deutschland

Die Saftbranche steckt in der Konsumflaute: Die meisten Hersteller in Deutschland haben 2016 Rückgänge sowohl bei Umsatz wie bei Absatz verzeichnen müssen. Mit Rückenwind durch eine Übernahme segelt die Eckes-Granini-Gruppe an Refresco vorbei auf Platz 1. Das von C. Hohmann/Getränke Info erstellte Ranking der größten Fruchtsafthersteller in Deutschland zeigt Inlandsumsatz, -absatz und Ausfuhr von Fruchtsäften und Nektaren (ohne Gemüsesäfte).

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.