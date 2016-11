Ranking Top 5 Hersteller von Instantkaffee 2016

An der Spitze des Rankings steht mit großem Abstand die Nestlé-Gruppe. Sie kontrolliert weltweit fast die Hälfte des Marktes für Instantkaffee. Mit deutlichem Abstand auf Platz 2 findet sich der neu gegründete Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts, der vor allem durch Zukäufe in Asien weiter expandieren will. Der deutsche Röster Tchibo liegt auf Platz 4.

