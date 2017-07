Ranking Top 50 Spirituosenmarken 2017 nach Absatz

Südkoreanische Weine sind der Verkaufsschlager unter den Spirituosenmarken. Soju, der inoffizielle Nationalalkohol des Landes, ist mit über 100 Millionen Kisten der meistverkaufte Schnaps weltweit. Südkorea ist, laut WHO, das führende Land im Konsum von hochprozentigen Spirituosen. Dies wird auch in dem Ranking von "Drinks International" deutlich, in dem sich die südkoreanischen Weine Jinro und Chum Churum auf den Plätzen 1 und 3 wiederfinden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.