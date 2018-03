Reckitt Benckiser Ex-Cadbury-Finanzchef ins Board berufen

Bei Reckitt Benckiser stehen zur Hauptversammlung Wechsel im Verwaltungsrat an: Auch ein ehemaliger Cadbury-Finanzchef zieht in das Board of Directors.

Andrew Bonfield, ehemaliger Cadbury-Finanzchef, ist in das Board of Directors beim britischen Gesundheits- und Hygienekonzern Reckitt Benckiser (RB) berufen worden. Seit November 2010 ist Bonfield Finance Director beim Energiekonzern National Grid u