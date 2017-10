Riegelein Schokoladenhersteller bekommt neuen Vertriebschef

Wechsel in der Vertriebsleitung von Riegelein: Nachdem der bisherige Geschäftsführer Michael Gahbauer in den Ruhestand gegangen ist, tritt ein neuer Manager mit langjähriger Erfahrung in seine Fußstapfen.Christian Klebl ist neuer Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim Schokoladenhersteller Riegelein. Er folgt auf Michael Gahbauer, der Ende Oktober ebenso wie Exportleiter Rommert de Jong in den Ruhestand wechselt.

