Rückzug Campari verkauft chilenisches Weingeschäft

Der Aperol-Produzent Campari räumt weiter in seinem Portfolio auf: Nach Italien trennt sich der Spirituosenkonzern auch in Chile von seinem Weingeschäft. Im bisherigen Jahresverlauf hat Campari bereits Unternehmswerte in Höhe von 96 Mio. Euro veräußert.

