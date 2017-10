Russland Fleischriese Miratorg investiert Milliarden

Umgerechnet rund 2,9 Mrd. Euro will der größte Fleischkonzern Russlands in den kommenden drei bis fünf Jahren in den Ausbau der Produktion stecken. Der russische Fleischkonzern Miratorg hat ein milliardenschweres Investitionsprogramm aufgelegt: Das Unternehmen kündigte jetzt an, insgesamt 200 Mrd. RUB (2,9 Mrd. Euro) in den nächsten drei bis fünf Jahren in den Ausbau der Produktion zu stecken.

