Schleich Spielzeughersteller besetzt Geschäftsführung

Schleich holt sich einen Branchen-Profi an Bord: Der ehemalige Leifheit-Manager wird sich in der Geschäftsführung vornehmlich um die Supply Chain kümmern. Claus-O. Zacharias (62) verstärkt die Geschäftsführung des Spielwarenherstellers Schleich mit Sitz in Schwäbisch Gmünd. Er hatte sich erst vor wenigen Monaten bei der Leifheit AG verabschiedet, wo er als Vorstand viele Jahre für die Bereiche Finanzen, Produktion und Logistik verantwortlich war.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.