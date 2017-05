Schmiergeld und Bestechung Fleischkonzern JBS steckt tief in brasilianischer Polit-Affäre

Der weltgrößte Fleischkonzern JBS steht in Brasilien im Zentrum eines politischen Skandals, der nun Staatspräsident Michel Temer in arge Erklärungsnot bringt. Es geht um Schweigegelder und millionenschwere Korruptionszahlungen an Hunderte Politiker des Landes.

