Schönheits- und Haushaltpflege Pflege wächst verhalten

Statt des angepeilten Wachstums von 2 Prozent kann der Industrieverband IKW für 2017 lediglich ein stabiles Geschäft mit Pflege- und Reinigungsmitteln vermelden.

Die Konsumenten in Deutschland haben in diesem Jahr nur minimal mehr für Schönheits- und Haushaltspflege ausgegeben. Mit 18,2 Mrd. Euro kann die Branche lediglich ein leichtes Plus von 0,3 Prozent verbuchen. Das teilt