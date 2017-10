Sitz im Verwaltungsrat P&G-Aktionäre stimmen gegen Investor Peltz

Der Investor Nelson Peltz wird wohl nicht in den Verwaltungsrat von Procter & Gamble einziehen. Laut vorläufigem Abstimmungsergebnis haben die Aktionäre alle amtierenden Direktoren in dem Gremium wiedergewählt. Noch gibt Peltz die Schlacht aber nicht verloren.Der Hedgefondsinvestor Nelson Peltz ist laut vorläufigem Abstimmungsergebnis mit dem Versuch gescheitert, sich in den Verwaltungsrat des US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble (P&G) wählen zu lassen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.