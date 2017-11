Spirituosen Gin bleibt Trendprodukt

Der Handel räumt bei Hochprozentigem auf. Dabei bleibt Gin wichtiger Umsatzbringer. Aber auch Aperitifs ab 15 Prozent vol. oder Mixgetränke mit und ohne Cola legen gut zu. Die Trends auf einen Blick. Hochprozentiger WildwuchsDie neue Vielfalt im Spirituosenregal überfordert nicht nur die Konsumenten, sondern auch den Handel. Der will jetzt aufräumen und aussortieren. Gin bleibt TrendproduktBei kaum einer Spirituosen ist die Auswahl in den vergangenen fünf Jahren so groß geworden wie bei Gin.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.