Spirituosen Wodka übertrifft alle

Wodka gilt als Absatztreiber Nummer Eins. Dabei gewinnen Marken-Spirituosen gegenüber den Eigengewächsen an Boden. Der Craft-Trend beflügelt auch die Spirituosen-Branche, besonders Whisky und Gin in der gehobenen Preisklasse legen zu in einem ansonsten schwächelnden Markt. Diese und mehr Trends für Sie knapp zusammengestellt.

