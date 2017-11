Sponsoring Melitta macht Manchester munter

Kaffeetradition trifft Traditionsklub: Das Familienunternehmen Melitta wird in den kommenden drei Jahren als offizieller Kaffee-Partner an der Seite des britischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United stehen. Die Mindener zielen auf mehr als 650 Millionen United-Fans in aller Welt.

Die deutsche Kaffeemarke Melitta wird künftig als neuer Top-Sponsor mit dem britischen Fußball-Ku