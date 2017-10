Standortbereinigung Coca-Cola schließt Werk in Weimar

Die Standortbereinigung bei Coca-Cola in Deutschland geht weiter: Im kommenden Frühjahr sollen am ostdeutschen Standort Weimar zunächst Produktion und Verwaltung und dann im Herbst auch die Logistik eingestellt werden. Auch in Zentralbereichen stehen Änderungen bevor. Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) hat die Schließung seines Standortes Weimar beschlossen.

