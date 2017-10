Statistik Deutsche Brauer verlieren weiter an Absatz

Die Durststrecke für Deutschlands Brauer hält an: Aufgelaufen bis September sinkt der Bierabsatz erneut und das nicht nur aufgrund des fehlenden Fußball-Großereignisses im Sommer.Von Januar bis einschließlich September des laufenden Jahres ging der Bierabsatz in Deutschland um 3,1 Prozent auf rund 72 Millionen Hektoliter zurück. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit.

