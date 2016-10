Statistik Jedes zehnte deutsche Ei ist bio

Zehn Prozent der in Deutschland produzierten Hühnereier stammen von einem Öko-Betrieb – das entspricht einer Steigerung um einen Prozentpunkt. Insgesamt wurden in der ersten Hälfte des Jahres 5,9 Milliarden Eier in Deutschland gelegt.

