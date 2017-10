Südliches Afrika Unilever verkauft Margarine-Geschäft

Unilever gibt sein Margarine-Geschäft in fünf afrikanischen Ländern an die Holdinggesellschaft Remgro ab. Der niederländisch-britische Konzern bekommt im Gegenzug deren 26-Prozent-Anteil an der südafrikanischen Unilever-Sparte.Der Lebensmittelkonzern Unilever hat sein Margarine-Geschäft in Südafrika verkauft. Das niederländisch-britische Unternehmen erhält vom Käufer Remgro dafür 4,9 Milliarden südafrikanische Rand in bar sowie dessen 26-Prozent-Anteil an der südafrikanischen Unilever-Sparte zurück, wie das Unternehmen am Freitag im südafrikanischen Stellenbosch mitteilte.

