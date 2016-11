Tabak-Fusion Reynolds will mehr Geld von BAT

Die Übernahmeverhandlungen zwischen den Tabakriesen British American Tobacco und Reynolds gehen in die Verlängerung: Ein erstes Angebot in Höhe von 47 Milliarden US-Dollar hat Reynolds einem Medienbericht zufolge als nicht hoch genug abgeschmettert. BAT hält bereits rund 42 Prozent an Reynolds.

