Tabakerhitzer JTI will Rückstand auf Philip Morris wettmachen

Japan Tobacco will eine halbe Milliarde US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion für rauchlose Tabakwaren stecken. Der Zigarettenhersteller will damit seine Kapazitäten bis Ende 2018 vervierfachen und den Rückstand auf Philip Morris verkleinern. Dessen Tabakerhitzer Iqos erobert gerade den japanischen Markt.

