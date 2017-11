Tafelschokolade Ritter gut gewappnet

Der Schokoladenhersteller Ritter kann in diesem Jahr zwar erneut nicht mit Umsatzwachstum rechnen, sieht sich aber für die Zukunft gut aufgestellt und hat große Pläne. Bei der Alfred Ritter GmbH & Co KG ist die Stimmung besser als die aktuelle Lage. Die Hoffnung auf ein kleines Umsatzplus von 1 bis 2 Prozent in diesem Jahr, wie sie Geschäftsführer Andreas Ronken im Sommer geäußert hatte, werden sich voraussichtlich nicht erfüllen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.