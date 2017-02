Tarifverhandlung NGG ruft Coca-Cola-Mitarbeiter zu Streiks auf

Die Gewerkschaft NGG hat in den laufenden Tarifverhandlungen über mehr Lohn und Gehalt für rund 8000 Beschäftigte von Coca-Cola in Deutschland zu Warnstreiks aufgerufen. Im Verkaufsgebiet Ost des Getränkeherstellers sollen Angestellte am Mittwoch über mehrere Stunden die Arbeit niederlegen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.