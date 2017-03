Tarifverhandlungen Warnstreiks bei Coca-Cola

Mit Warnstreiks geht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gegen Coca-Cola weiter in die Offensive. Heute haben Mitarbeiter am Standort in Halle ihre Arbeit niedergelegt. Die Arbeitnehmervertreter wollen damit ihren Forderungen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.