Thai Union Thunfischriese stellt Management für Europa neu auf

Der thailändische Fischverarbeiter Thai Union, zu dem auch Rügen Fisch gehört, baut seine Organisationsstruktur für Europa um. Als Grund gibt der Konzern den Weggang von Europachefin Elisabeth Fleuriot an. Umwälzungen in der Europaführung beim Thunfischriesen Thai Union: Nach vier Jahren geht Elisabeth Fleuriot bei Thai Union Europe von Bord. "Ihre Entscheidung nach vier Jahren zu gehen, hat uns dazu gezwungen über unsere Organisationsstruktur nachzudenken", lässt sich CEO Thiraphong Chansiri in einer Mitteilung zitieren.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.