Tissuemarkt Wepa stärkt sein Außer-Haus-Geschäft

Wepa stärkt sein Außer-Haus-Geschäft durch einen Zukauf in den Niederlanden: Der Tissuespezialist will alle Anteile an der Van Houtum Group übernehmen. Das Unternehmen produziert Hygienepapiere und Waschraumprodukte.

