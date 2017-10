Tod von Liliane Bettencourt L'Oréal-Aktie profitiert von Spekulationen über Nestlé-Anteil

Der Tod der L'Oréal-Milliardenerbin Liliane Bettencourt sorgt an der Börse für Bewegung. Spekulationen über die künftige Strategie von Großaktionär Nestlé lassen den Aktienkurs des Kosmetikriesen zwischenzeitlich steigen.Spekulationen über die zukünftige Aktionärsstruktur beim französischen L'Oréal-Konzern haben am Freitag die Anleger in Atem gehalten.

