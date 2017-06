US-Geschäft Nestlé erwirbt Minderheitsanteil an Freshly

Nestlé wagt sich in den Essenslieferdienst-Markt in den USA vor. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern hat sich am Unternehmen Freshly beteiligt, das frisch zubereitete Mahlzeiten im Internet verkauft.

