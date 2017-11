US-Konzern Cargill investiert in Indien

US-Konzern Cargill baut Kapazitäten in Indien für eine Viertel Milliarde Dollar aus Investitionsprogramm läuft über fünf Jahre

Der US-Nahrungsmittel- und Agrarkonzern Cargill will in den kommenden fünf Jahren 250 Mio. US-Dollar in den Ausbau seiner Verarbeitungskapazitäten in Indien investieren. Die Summe soll in alle Kerngeschäftsfelder des Unterneh...