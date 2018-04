US-Online-Shop JAB investiert in Kaffee-Marktplatz

JAB investiert in Kaffee-Marktplatz

Hochpreisige Kaffeesorten für die Massen: In den USA will JAB mit dieser anspruchsvollen Strategie punkten und investiert in eine neue Online-Plattform. Geschmacksprofile sollen Kunden die Auswahl erleichtern und den Machern Daten über deren Vorlieben liefern.

Kaffees aus exotischen Ländern, frisch geröstet, mit einer guten Story und durchaus hochpreisig: Für was Amerikane