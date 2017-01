US-Zukauf Emmi setzt weiter auf das Nischenprodukt Ziegenmilch

Der Schweizer Molkereikonzern Emmi übernimmt in den USA erneut einen Ziegenmilch-Spezialisten: Diesmal geht es um Jackson-Mitchell - das Unternehmen betreibt zwei Werke in Kalifornien sowie Arkansas. Es ist für Emmi bereits der dritte Deal innerhalb eines Jahres in diesem Nischen-Segment.

