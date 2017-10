USA Hershey an Nestlés Süßsparte interessiert

Jetzt auch Hershey: Der US-Schokoriese will offenbar für die US-Süßwarensparte von Nestlé bieten. Hershey's ist nicht der einzige Interessent – dabei steht der Verkauf noch nicht einmal fest.Ein Bieterstreit bahnt sich an: Jetzt will offenbar auch der US-Schokoladenspezialist Hershey für Nestlés US-Süßwarensparte bieten. Dies berichtet der US-Fernsehsender CNBC mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

