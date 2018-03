Umbau Unilever verzichtet auf London-Zentrale

Nach längerem hin und her steht es jetzt endlich fest: Der Konsumgüterkonzern Unilever gibt sein Headquarter in London auf und wird künftig seinen alleinigen Firmensitz in Rotterdam haben.

Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever gibt sein zweites Hauptquartier in London nach fast Einhundert Jahren auf. Dies geschehe im Zuge des schon länger laufenden