Umstrukturierung Danone mit neuer Führung in Deutschland

Danone ändert seine Führungsstruktur in Deutschland. Laurent Boissier wird General Manager in der Milchfrischesparte für Danone in D-A-CH, Italien und Griechenland und in diesem Zuge Geschäftsführer der Danone GmbH. Zudem befördert der Molkereikonzern den bisherigen Sales Director Remco Louwers zum Country Manager.

