Umstrukturierung Homann lagert Zentralbereiche aus

Bei Homann wächst die Unruhe. Nachdem der Umzug der gesamten Produktion beschlossene Sache ist, rotiert das Unternehmen, um Engpässe zu vermeiden. Rund zwei Jahre vor dem Umzug nach Leppersdorf in Sachsen stehen bei Homann die Zeichen auf Sturm. Der Feinkosttochter der Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM) droht ein massiver personeller Aderlass auf allen Ebenen. Um zumindest in Zentralbereichen Fach- und Führungskräfte halten zu können, ist Homann laut Insidern aktuell dabei, Marketing und Vertrieb für die Marke in die vermeintlich attraktivere Wirtschaftsmetropole Düsseldorf auszulagern.

