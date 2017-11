Umzug nach Frankfurt Sodastream bezieht neue Zentrale

Das Deutschlandgeschäft mit den Wassersprudlern von Sodastream wird künftig aus der Mainmetropole Frankfurt gesteuert. Produktion und Verwaltung bleiben jedoch in Limburg.Sodastream hat den Sitz von Management und Marketing für seine Aktivitäten in Deutschland und Österreich vom hessischen Bad Soden ins nahegelegene Frankfurt am Main verlagert. In der neuen Landeszentrale in der Mainmetropole sitzt künftig außer den Marketing-Mitarbeitern und der Deutschland-Geschäftsführung um Ferdinand Barckhahn auch Europa-Chef Henner Rinsche.

