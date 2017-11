Unabhängigkeitskonflikt Freixenet bleibt doch in Katalonien

Als Reaktion auf das Unabhängigkeits-Referendum im Oktober hatte die Sektkellerei Freixenet öffentlich den Rückzug aus Katalonien erwogen. Das Durchgreifen der Madrider Zentralregierung hat das Unternehmen nun zum Umdenken bewogen.Der Cava-Spezialist Freixenet behält nach der Wende im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens doch seinen Firmensitz in der Region. Für die Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität in Spanien und Katalonien sei es richtig, nicht mit den Umzugsüberlegungen fortzufahren, erklärte Freixenet nach einer Sitzung der Firmenführung am Dienstag.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.