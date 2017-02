Unilever Austria Neue Führungsspitze für Eisgeschäft

Unilever hat in Österreich die Führung des Eisgeschäfts, das nicht im traditionellen Handel vertrieben wird, neu besetzt: Rebecca Widerin übernimmt ab sofort die Position des Out of Home Directors Ice Cream beim Konsumgüterkonzern.

