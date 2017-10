Unilever-Zukauf Rasierer-Start-up Dollar Shave Club kommt nach Europa

Im Sommer vergangenen Jahres hat sich Unilever in einem Milliarden-Deal den Online-Rasierer-Anbieter Dollar Shave Club einverleibt. Jetzt will das US-Start-up mit seinem Abomodell auch in Europa angreifen. Das Rasierer-Start-up Dollar Shave Club drängt auf den europäischen Markt. Als Starttermin peilt die Unilever-Tochter Anfang 2018 an, wie CEO und Gründer Michael Dubin auf der Branchenkonferenz Shoptalk Europe in Kopenhagen ankündigt.

