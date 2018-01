Verkauf Emmi gibt Anteile an US-Joghurtmarke Siggi's ab

Emmi gibt Anteile an US-Joghurtmarke Siggi's ab

Emmi verkauft seine Anteile an der US-Joghurt-Marke Siggi's an den französischen Milchverarbeiter Lactalis. Die Schweizer wollen sich in ihrem größten Auslandsmarkt künftig noch stärker auf Nischensegmente konzentrieren.

Emmi hat seine Anteile an dem US-Joghurt-Spezialisten The Icelandic Milk and Skyr Corporation (Siggi's) abgegeben. Käufer ist der französische M