Verkauf Fischverarbeiter Graal wechselt den Besitzer

Der größte polnische Fischverarbeiter Graal bekommt einen neuen Eigner: Der Finanzinvestor Abris Capital erkauft sich zunächst die Aktienmehrheit und will das Unternehmen später privatisieren. Der bisherige Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzende Boguslaw Kowalski will so die Expansion nach Westeuropa finanzieren.

