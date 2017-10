Verkauf Mazzetti wird von ABF übernommen

Der Mazzetti-Hersteller Acetum wechselt den Besitzer. Alle Anteile am Essighersteller gehören künftig dem Associated British Foods. Der Essighersteller Acetum S.r.l. wird mit der Marke Mazzetti von Associated British Foods Plc (ABF) übernommen. Acetum ist mit 103 Mio. Euro Jahresumsatz der größte Hersteller von Aceto Balsamico und Marktführer auch in Deutschland. Verkäufer ist der Private Equity-Fonds Clessidra, der 2015 bei Acetum mit 80 Prozent eingestiegen war.

