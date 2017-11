Verkauf des Margarine-Geschäfts Unilever-Betriebsräte appellieren an Kaufinteressenten

Unilever-Betriebsräte appellieren an Kaufinteressenten

Der Verkauf der deutschen Margarine-Sparte soll nur noch eine Sache weniger Wochen sein. Gewerkschafter und Betriebsräte wenden sich nun in einem offenen Brief und Flugblättern mit ihren Forderungen an potenzielle Käufer.

Der Konsumgüterriese Unilever plant bis Ende des Jahres das weltweite und damit auch das deutsche Margarinegeschäft mit Marken wie Lätta, Becel und S