Verkaufspläne Nordsee-Verkaufspläne sorgen für Unruhe

Die Gerüchte um den Nordsee-Verkauf verdichten sich – und sorgen für Unruhe in der Branche. Vieles deutet auf die Übernahme durch einen Finanzinvestor hin. Obwohl der Systemgastronom aufgehübscht wurde und die Märkte in Geberlaune sind, zweifeln Finanzkenner indes am kolportierten Verkaufspreis.

