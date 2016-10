Verlagerung Unilever schließt Forschungszentrum in Heilbronn

Der Lebensmittelkonzern Unilever verlagert seine Forschungsaktivitäten am Standort Heilbronn in die Niederlande. Betroffen davon sind 220 Mitarbeiter. Auch Standorte in Polen und den Niederlanden sind von Schließungen betroffen.

